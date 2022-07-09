اليوم السابع
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مصرع 57 شخصا بينهم نساء وأطفال بسبب الفيضانات فى باكستان

السبت، 09 يوليه 2022 09:40 م
مصرع 57 شخصا بينهم نساء وأطفال بسبب الفيضانات فى باكستان فيضانات
كتب محمد جمال

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لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وشرد المئات جراء الفيضانات الشديدة التي ضربت  باكستان، وذلك بعد أن اجتاحت الأمطار الموسمية البلاد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وفي إقليم بلوشستان الجنوبي، لقي 57 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات، وفقًا لضياء الله لانجوف، مستشار شؤون الكوارث والشؤون الداخلية في الإقليم، مضيفًا أن ثمانية سدود انفجرت بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضاف لانجوف  إن مئات الأشخاص  أصبحوا بلا مأوى بعد انهيار منازلهم بسبب الأمطار والفيضانات، مضيفا أن الأمطار الموسمية مستمرة.


فيضانات

باكستان

أمطار

أمطار موسمية



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