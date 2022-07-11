إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص بينهم أب ونجله فى 3 حوادث متفرقة، اليوم الإثنين، بأماكن متفرقة بمحافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شركة النجدة يفيد بوقوع عدد من الحوادث المتفرقة من أدي إلى إصابة 7 أشخاص.



وأصيب أندرو بشوي ادور 19 سنة، طالب، مصاباً بجروح وسحجات بالوجه، ومحمد أحمد محمد 24 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالوجه حوالي 3 سم فى حادث تصادم سيارة بالرصيف أمام حديقة عابدين .



كما أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دلاص طنسا الملق بمركز ناصر، مما أسفر عن إصابة قرني محمد احمد 59 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، واشتباه كسر بعظمة الترقية، وضياء قرني محمد 33 سنة،مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 3 سم، وبدوي سيف محمد 64 سنة، جروح وسحجات بالجسم.



كما أصيب شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام قرية عتمان بمركز بنى سويف مما أسفر عن إصابة نشأت سعيد علي 37 سنة، مصابا باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن ، ونجله أدهم 13 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساعد الأيسر.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.





