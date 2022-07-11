إصابة شابين سقطا من إحدى الألعاب بمدينة ملاهى ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شابان باصابات بالغة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين - ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب سقوطها من أعلى لعبة في الملاهي الكائنة بجوار أرض استاد النادي المصري بنطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى "آل سليمان"، مصابين نتيجة سقوط من على إحدى الألعاب، وهما : محمد طارق أبو زيد 20 سنة، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، محمد أيمن سليمان 22 سنه، ومصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الواقعة.