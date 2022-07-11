اليوم السابع
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إصابة ربة منزل بطعنة في الصدر على يد نجلها بسبب خلافات مادية في قنا

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:18 م
إصابة ربة منزل بطعنة في الصدر على يد نجلها بسبب خلافات مادية في قنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيبت ربة منزل، اليوم الاثنين، بطعنة في الصدر على يد نجلها بسبب خلافات مالية بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارا، من مستشفى فرشوط المركزي يفيد استقباله، إيمان.ص، ربة منزل، 62 عاما، مصابة بطعنة بآلة حادة.
 
وكشفت التحريات الأولية  في مركز شرطة فرشوط، أن المتهم نجل المصابة  وقعت خلافات مالية بينهما أدت لقيامه بطعنها بآلة حادة داخل منزلهم بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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