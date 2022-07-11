إزالة 23 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مجلسى مدينة مطوبس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة تعديات على أملاك الدولة وأراضى زراعية وفك شدات خشبية، وإزالة مبانى مخالفة بدون ترخيص، بلغ عددها 23 حالة، منهم 7 حالات بمطوبس و16 حالة بالحامول، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة ياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، بإزالة 7 حالات تعدى وبناء مخالف بعدد من قرى مطوبس، منها، إزالة حالة تعدى بناء سور من البلوك الأبيض بجزيرة الفرس التابعة للوحدة المحلية القروية لقرية البصراط، وفك شدة خشبية بقرية السخاينة التابعة للوحدة المحلية القروية لقرية برمبال، وفك شدة خشبية دور ثانى علوى بالأغربة التابعة لقرية وقف بحرى التابعة للوحدة المحلية القروية لقرية الجزيرة الخضراء.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس من إزالة حالتى بناء بالطوب الأبيض، ورفع بداية شدة خشبية بقرية العرجان التابعة للوحدة المحلية القروية لقرية برمبال، وإزالة تعدى مبانى بالطوب الأحمر بالدور الأول علوى بقرية برمبال، وإزالة تعدى بالبناء بالدور الاول علوى بعزبة المصرى التابعة للوحدة المحلية القروية لقرية منية المرشد،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتمكنت حملة مجلس مدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف من إزالة التعديات على الأراضى وعددها 16 حالة تعدى، منها، إزالة سمل خرسانى بمساحة 159م بقرية 75 المنصور، وإزالة مبنى بالبلوك الأبيض داخل الكتلة السكنية بقرية 11 الحفير بمساحة 50م، وإزالة مبنى بالطوب الأبيض على مساحة 60 مترا بناحية 68 أرض الشرطة.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول من إزالة سور مبنى بالطوب الابيض البلوك على الأرض الزراعية بنهاية قرية الأبعادية بمنطقة المؤسسة بطول 40 مترا، وإزالة مبنى مخالف بدون ترخيص دور ثانى علوى بقرية 61 المنصور، وإزالة مبنى بالبلوك الأبيض داخل الكتلة السكنية بقرية التفتيش مساحة 80م، وإزالة بناء مخالف بدون ترخيص لدور ثالث على بالطوب الاحمر بقرية التفتيش، وإزالة مبنى من الطوب الأبيض على مساحة 30م فى جمعية العاشر من رمضان، وإزالة بقرية التفتيش مساحة 40م.

كما تمكنت حملة مجلس المدينة من إزالة تعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بطول 15م بقرية 13 المنصور، وإزالة فورية فى المهد عبارة عن بناء بالطوب الأبيض على أملاك الدولة على مساحة 300 متر بتجمع كلش، وإزالة فورية فى المهد عبارة عن سور بالطوب البلوك بجمعية الصالحين على الأرض الزراعية بارتفاع متر بطول 20 متر، وإزالة مبنى من الطوب الأحمر فى الدور الثالث بقرية 77 المنصورة بناء مخالف بدون ترخيص، وازالة سور بالبلوك الأبيض بمساحة 50م تعدى على الأراضى الزراعية بقرية العزيزية التابعة، وإزالة تقفيل حوائط على مبنى مخالف على الأرض الزراعية بقرية قوته، وفك شدة خشبية لصبه الدور الاول علوى من مبنى داخل الكتلة السكنية بقرية 82 قبل الخرسانة بناء مخالف بدون ترخيص، وفك شدة خشبية سقف دور ارضى على الأرض الزراعية على مساحة 120م بناحية 62 الجدية، وإزالة سور بالبلوك الأبيض جمعية المجاز الشرقى على الأرض الزراعية بطول 20 متر وارتفاع 2 م.







































رصد حالة بناء مخالف بمطوبس















