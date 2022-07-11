إزالة تعديات على مساحة 13438 مترا مربعا بمركز إسنا بالأقصر خلال العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز خلال أيام عيد الأضحى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور خلال إجازة عيد الأضحى للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدٍ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت جهود تلك الحملة بقرية الدير عن إزالة 22 حالة تعدٍ فى المهد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 8400 متر تقريبا، كما تم إزالة متغير رقم 759301 فى المهد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 400 متر، وكانت التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، وفى قرية أصفون تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 263 متر، والتعدٍ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

وفى قرية النجوع تم إزالة حالة تعدٍ أيضا على الأراضى الزراعية بمساحة 175 متر عبارة عن عشش بالطوب اللبن، أما فى قرية كومير تم إزالة تشوينات بناء على مساحة 4200 متر، تعدٍ على أرض مخصصة لبناء مدرسة، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق قاد الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة لواء دكتور أحمد جمال الدين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور خلال إجازة عيد الأضحى للتصدى بكل حزم لمحاولات التعدٍ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء.

أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 500 متر مربع، وكذلك عدد 2 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 750 مترا مربعا، والتعدٍ عبارة عن مبانى وأسوار من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت، حيث شارك فى الحملة كلا من حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ورئيس قرية الضبعية وحاجر الضبعية والاقالتة والملاحة والتفتيش المالى والإدارى والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية والحملة الميكانيكية.



إزالة تعديات علي مساحة 13438 متر مربع بمركز إسنا (3)



إزالة تعديات علي مساحة 13438 متر مربع بمركز إسنا (4)