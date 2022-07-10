رفع 89 طن مخلفات وقمامة خلال أيام العيد فى حملات نظافة بمدن الزينية والقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدن القرنة والزينية في غرب وشمال محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات حملات نظافة وتجميل ورفع مخلفات خلال أول يومين فى عيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن رفع 89 طن مخلفات وقمامة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بمستوى أفضل، والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة، والاهتمام بمستوى النظافة.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية شمال الأقصر بقيادة العقيد أحمد الهواري، بحملة نظافة مكبرة تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وهاني عبد القادر مدير قطاع النظافة بالمركز، وأسفرت الحملة عن رفع 60 طن من القمامة .

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة اللواء دكتور أحمد جمال الدين، بحملة نظافة استهدفت قرية الأقالتة وتوابعها، وتم رفع 29 طن من القمامة تقريبا، وكذلك رفع الإشغالات من الطرق العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، حيث شارك في الحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ورئيس الأقالتة والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية.

فيما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال نظافة مكثفة فى الطريق الشرقي والغربي السريع بمجلس قروى النمسا، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا بالمتابعة والعمل اليومي في حملات النظافة خلال العيد.

وفي هذا الصدد قام اليوم الأحد ثاني أيام العيد المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة أعمال النظافة ثاني أيام العيد بالطريق الشرقي طراد النيل بداية من النمسا حتى نهاية الوحدة المحلية بالمكسر، والطريق الغربي السريع بداية من القرية حتى نهاية الوحدة المحلية بالمساوية ومن أمام الوحدة الصحية بالقرايا، وتم رفع الإشغالات وتوسعة الطريق وتم رفع الصناديق وجارى إستمرار العمل يومياً بالوحدة المحلية بالنمسا.



رفع 89 طن مخلفات وقمامة خلال أيام العيد فى حملات نظافة ب (1)



رفع 89 طن مخلفات وقمامة خلال أيام العيد فى حملات نظافة ب (2)



رفع 89 طن مخلفات وقمامة خلال أيام العيد فى حملات نظافة ب (3)



رفع 89 طن مخلفات وقمامة خلال أيام العيد فى حملات نظافة ب (4)