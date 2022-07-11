اليوم السابع
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إخلاء سبيل 9 متهمين فى واقعة تسمم 62 مواطنا بقنا

الإثنين، 11 يوليه 2022 07:50 م
إخلاء سبيل 9 متهمين فى واقعة تسمم 62 مواطنا بقنا مديرية أمن قنا - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قررت جهات التحقيق بنجع حمادى شمال محافظة قنا، إخلاء سبيل 9 متهمين من بينهم صاحب محل كشرى و8 عمال، وتشكيل لجنة ثلاثية لفحص العينات، بعد تسمم 62 مواطنا.

 

وكان الدكتور راجى تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن خروج جميع المصابين بعد أن تحسنت حالتهم من مستشفى نجع حمادى كانوا قد أصيبوا بحالة اشتباه تسمم غذائى على إثر تناولهم وجبة غذائية "كشري".

 

وأوضح تاوضروس، أنه فور وصول الحالات إلى المستشفيات كان الفريق الطبى فى استقبالها مع تقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة لها.

 

وأضاف تاوضروس، أنه قد أنه قد وجه إدارة المستشفى إلى أخذ عينات من المصابين وتحليلها وأخذ عينات أغذية من المحل ومكان التجهيز وتشميع المحل حتى ظهور نتيجة العينات، مشددا على الفريق الطبى بضرورة بذل أقصى جهد حتى تعافى وخروج جميع الحالات.

 


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نجع حمادي

صحة قنا

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