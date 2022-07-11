أوكرانيا: نجحنا في اختراق أكثر من 800 موقع روسي خلال أسبوعين

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كشفت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الإثنين إن جيشًا من تكنولوجيا المعلومات هاجم أكثر من 800 موقع إلكتروني روسي في الفترة من 27 يونيو إلى 10 يوليو الجاري.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الوزارة القول " نشر المتسللون تهاني يوم الدستور الأوكراني على المواقع الإلكترونية للوكالات الحكومية الروسية."



كما اخترقوا الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس كما أفاد البيان "كان هذا ردا على مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية التي وجهت تهديدات ونشرت صورا بالاقمار الصناعية لمراكز حلف شمال الاطلسي."



وسبب الهجمات الإلكترونية، لم يتمكن الروس من العمل في أنظمة CRM لعدة أيام و هذه هي البرامج التي تساعد في تنظيم جميع العمليات التجارية والتحكم فيها مع العملاء وداخل الشركة.



كما أدى الهجوم عليهم إلى توقف عمل العديد من المؤسسات ، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الروسي.



وبالإضافة إلى ذلك ، يواصل جيش تكنولوجيا المعلومات منع انتشار الدعاية ويقوم بعمل "وقائي" مع وسائل الإعلام الروسية.



ويأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.