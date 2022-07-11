أوكرانيا تدعو كندا لإعادة النظر بإعادة توربينات "السيل الشمالى" إلى ألمانيا

وكالات

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية كندا إلى إعادة النظر فى قرار إعادة توربينات الغاز التى تم إصلاحها لشركة "السيل الشمالي" إلى ألمانيا من أجل الحفاظ على ضغط العقوبات على روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية فى بيان نُشر على موقعها الالكتروني: "تمت دعوة القائم بالأعمال الكندية المؤقت فى أوكرانيا إلى وزارة الخارجية الأوكرانية فى 11 يوليو، حيث أعرب الجانب الأوكرانى عن خيبة أمله فيما يتعلق بقرار الحكومة الكندية إصدار تصريح بإعادة توربينات غاز "السيل الشمالي" التى تم إصلاحها بواسطة شركة "سيمينس" إلى ألمانيا".

ودعت الوزارة كندا إلى إعادة النظر فى هذا القرار من أجل الإبقاء على ضغط العقوبات على روسيا.

وأضافت: "طُلب من الجانب الكندى إعادة النظر فى هذا القرار الذى يقوض الوحدة الأوروبية الأطلسية فى تطبيق نظام العقوبات الدولى ضد روسيا، ويوفر أساسا لروسيا لمواصلة استخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى وقت سابق إن الولايات المتحدة، تدعم قرار كندا بإعادة التوربينات إلى ألمانيا.