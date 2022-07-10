USA Today: الجيش الأمريكى يوقف جنرالا كتب تغريدة تسخر من جيل بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن جنرالا متقاعدا بالجيش الأمريكى قد تعرض لوقف عقده لتقديم الاستشارة مع الجيش، ويخضع للتحقيق بعدما نشر تغريدة تسخر على ما يبدو من السيدة الأولى الأمريكية فى أحد القضايا الاجتماعية الساخنة، بحسب الجيش.

وأوضحت الصحيفة أن الجنرال المتقاعد جارى فولسكى، الذى شغل من قبل منصب المتحدث باسم الجيش والحاصل على النجمة الفضية لعمله فى العراق، كان يقدم المشورة لكبار ضباط الجيش والعاملين به والطلاب المشاركين فى المناورات الحربية وغيرها من الأنشطة العسكرية.

وقالت متحدثة باسم الجيش أن الجنرال ثيدور مارتن، قائد مركز الأسلحة، قد أوقف عقد فلوسكى فى انتظار نتيجة التحقيق الذى يتم إجرائه.

وكان فولسكى قد رد على تغريدة من جيل بايدن تعلق فيها على قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير الذى فرض حظرا على الإجهاض، وقالت فيها إن حقوق النساء قد تمت سرقتها.

وكتبت بايدن فى تغريدتها تقول " على مدار ما يقرب من 50 عام، كان للنساء الحق فى اختيار قراراتهن بشان أجسادهن. اليوم، هذا الحق تمت سرقته منا". ورد فولسكى عليها قائلا: "سعيد لأنك عرفتى أخيرا ما هى المرأة".

وأوضحت الصحيفة أن رد فولسكى هو خرق للياقة من قبل ضابط عسكرى متقاعد.

وقال موقع أكسيوس إن هذه خطوة غير عادية بالتدخل فى السياسات الحزبية من قبل مسئول يدفع له البنتاجون، لاسيما وأن الوزارة تتجنب عادة مثل هذه الأمور.