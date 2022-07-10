7 مشروعات فى قرية اتليدم فى المنيا ضمن حياة كريمة.. تعرف عليها

تشهد قرى مركز أبو قرقاص تطورا كبيرا ضمن مشروعات حياة كريمة التى تجرى على أرض محافظة المنيا فى 5 مراكز ومن بين تلك القرى قرية اتليدم التابعة للمركز، وتشهد عددا من المشروعات الكبرى التى تعيد الحياة الى القرية فى المنيا وينشر اليوم السابع 7مشروعات تجرى بالتزامن فى توقيت واحد :
1-مشروع الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي لقرية منشأة النصر
2- مشروع الصرف الصحي لقرية منشأة النصر
3-مشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز
4- مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم
5-مشروع دعم الكهرباء بقرية اتليدم
6-مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية اتليدم
7- مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز
8-حياة كريمة يتم. تنفيذها فى 192قرية و757 تابع
9-تكلفة مشروعات حياة كريمة بالمنيا 23 مليار جنيه
10تجرى مشروعات حياة كريمة فى 5 مراكز ديرمواس، وملوى، أبو قرقاص، مغاغة، العدوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة