7 مشروعات فى قرية اتليدم فى المنيا ضمن حياة كريمة.. تعرف عليها

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد قرى مركز أبو قرقاص تطورا كبيرا ضمن مشروعات حياة كريمة التى تجرى على أرض محافظة المنيا فى 5 مراكز ومن بين تلك القرى قرية اتليدم التابعة للمركز، وتشهد عددا من المشروعات الكبرى التى تعيد الحياة الى القرية فى المنيا وينشر اليوم السابع 7مشروعات تجرى بالتزامن فى توقيت واحد :

1-مشروع الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي لقرية منشأة النصر

2- مشروع الصرف الصحي لقرية منشأة النصر

3-مشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز

4- مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم

5-مشروع دعم الكهرباء بقرية اتليدم

6-مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية اتليدم

7- مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز

8-حياة كريمة يتم. تنفيذها فى 192قرية و757 تابع

9-تكلفة مشروعات حياة كريمة بالمنيا 23 مليار جنيه

10تجرى مشروعات حياة كريمة فى 5 مراكز ديرمواس، وملوى، أبو قرقاص، مغاغة، العدوة.