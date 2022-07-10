6 نصائح من الأرصاد للمواطنين لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى

كتب محمود راغب

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين، مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتجنب الإصابة بضربات الشمس، والاجهاد الحرارى، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لأجواء شديدة الحرارة ونسب رطوبة مرتفعة، وجاءت النصائح كما يلى :

1- ينصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهـر وحتى الخامسة

2- ارتداء غطـاء واقـي للرأس أو استخدام المظـلة في حالة التعرض لأشعة الشمس .

3- عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية .

4- الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

5- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم .

6- تجنب السفر فى وقت الظهيرة حيث يتم تسجيل أعلى درجات حرارة فى هذا الوقت

ويشهد اليوم الأحد ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 30 درجة.