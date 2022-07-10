الأرصاد: ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة فى العيد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

إبراهيم حسان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة في أيام العيد خلال فترة النهار، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وسيكون اليوم آخر أيام الارتفاعات الملحوظة.

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، أنّ الأجواء مستقرة تماما في النهار والليل، ويبقى ارتفاع نسب الرطوبة والارتفاع الطفيف في دررجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية في النهار وهذه هي درجة الحرارة، أما درجة الحرارة المحسوسة ستكون 40 درجة مئوية.

وتابعت منار غانم، أن الأجواء خلال فترات النهار ستكون شديدة الحرارة، ورطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتمتد إلى شديدة الحرارة في جنوب الصعيد، بالإضافة إلى أجواء حارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أن في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ستكون الأجواء معتدلة تماما على الأنحاء كافة مع نشاط للرياح في بعض المناطق سرعاته تصل إلى 40 كم في الساعة.