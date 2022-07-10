10 آلاف حاج من ذوى الإعاقة وكبار السن يستفيدون من خدمات مقدمة داخل الحرم

كتب فارس البدري

استفاد من الخدمات التى قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، داخل المسجد الحرام، أكثر من 10 آلاف شخص، من خلال 5 مبادرات، هى "نحن معكم نسعى لخدمتكم"، و"إشارة"، و"أبصار"، و"اجتماعي"، و"الوصف المكانى بلغة الإشارة".

استفادة ذوي الاعاقة من الخدمات المقدمة

وقدمت إدارة خدمات الاجتماعية والتطوعية بالرئاسة عدداً من البرامج التي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، وتوفير التطبيقات الرقمية، وكتاب الله ، والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة (برايل) التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، بالإضافة إلى تخصيص موقع مخصص لخدمة ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد باب 64، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



حجاج بيت الله الحرام

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، هيأت - فى وقت سابق - مستشفى ميدانياً متنقلاً فى المشاعر المقدسة لرفع الجاهزية عند حدوث أى حالات طارئة وخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس السبت، أن الوزارة أوضحت أن المستشفى الذى يضم طاقماً طبياً مكوناً من أطباء وممرضين، وأطباء استشاريين يقدم خدماته فى مشعر عرفات، وفى مناطق الاحتياج فيما يستوعب قوى عاملة يصل عددها إلى 100 كادر صحي.

وأفادت أن المستشفى الميدانى المتنقل يستوعب 50 سريراً، منها 4 أسرة للعناية المركزة، كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة، مشيرة إلى أن المستشفى مجهز بكامل التجهيزات اللازمة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أقسام للمختبر والأشعة والصيدلية، وغرفة عمليات جراحية متنقلة.

من جهة أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.