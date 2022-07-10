ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاثة بمشعر منى فى أول أيام التشريق.. صور

توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمى الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
حجاج بيت الله الحرام
رمي الجمرات
وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذى شُيد بطريقة هندسية تراعى توزيع كثافة الحجيج فى الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج فى منى، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات فى أول أيام التشريق
وقال تقرير الوكالة السعودية، "ينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم فى مشعر منى بأجواء إيمانية وسكينة وأمان تشملهم بالرعاية والخدمة منظومة عمل تشاركية من مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالحج".
مشعر منى
ومن جهته، تابع صاحب الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، وبرفقته الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حركة تفويج ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات.
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