وكيل صحة قنا: إصابة 56 شخصا باشتباه تسمم فى مركز نجع حمادى وتماثل 30 للشفاء

قنا صابر سعيد

قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن 56 مواطنا أصيبوا باشتباه حالات تسمم وتم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادى، وحالتهم تتماثل للشفاء مع خروج عدد كبير منهم.

وتفقد تاوضروس، الحالات بالمستشفى واطمئن على صحتهم، كما غادر أكثر من 30 حالة المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 30 شخص بينهم أطفال، بحالة تسمم وإعياء بعد تناولهم وجبة كشرى من أحد المطاعم فى مركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وجارى تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة ياسمين رمضان محمود 27عاما من نجع أبو عيسى أولاد نجم بهجورة، جلال محمد أحمد، 10 سنوات، من شارع التحرير مدينة نجع حمادى، محمد عسران أحمد، 10سنوات من الرحمانية قبلى، جنى أحمد حسن، 6سنوات، بخيتة عبدالراضى عبدالله، 40 سنة من الرحمانية قبلى، ريماس عرابى أحمد-، سنوات، إسراء عبد اللاه على 16سنة من الخضيرات، ياسين عبدالله أبو الوفاء 6 سنوات من شارع التحرير مدينة نجع حمادى، نادية أحمد لبيب 15 سنة من أبو العياط أولاد نجم بهجورة أحمد أبو الحسن ياسين15 سنة، من أبو العياط أولاد نجم بهجورة، نور عبدالقوى عبد المرضى، 10سنوات من الرحمانية قبلى، مكة بسام عارف 4 سنوات من شارع التحرير مدينة نجع حمادى، زمزم بسام عارف عام ونصف من شارع التحرير مدينة نجع حمادى، جورجت رفعت 4 سنوات من قرية زليتم، خالد رفعت جاد 9 سنوات من قرية زليتم، أحمد شحاتة أحمد عيسى 40 عاما من الشرقى بهجورة، منه أحمد شحاتة أحمد، سنوات من الشرقى بهجورة، شحاتة أحمد شحاتة4سنوات من الشرقى بهجورة، محمد أحمد شحاتة، سنتان من الشرقى بهجورة، حازم أحمد شحاتة 20 عاما من الشرقى بهجورة، محاسن محمد على، 36 عاما، من الشرقى بهجورة، سمية سعد محمد 12 عاما من قرية القصر، حبيبة سعد محمد، عامان من قرية القصر، خالد سعد محمد، عام ونصف من قرية القصر، مريم محمد عبد الحميد، 5 أعوام من نجع سالم.