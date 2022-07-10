بعد إصابة 30 شخصا بتسمم.. خروج 14 حالة بعد تماثلهم للشفاء بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن مستشفي نجع حمادي بقنا عن خروج 14 حالة بعد تماثلهم للشفاء نتيجة حالات تسمم وإعياء.

كان قد تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 30 شخصا بينهم أطفال، بحالة تسمم وإعياء بعد تناولهم وجبة كشري من أحد المطاعم في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة ياسمين رمضان محمود 27عاما من نجع أبو عيسى أولاد نجم بهجورة، جلال محمد أحمد، 10 سنوات، من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، محمد عسران احمد ، 10سنوات من الرحمانية قبلي، جنى احمد حسن، 6سنوات، بخيتة عبدالراضى عبدالله، 40 سنة من الرحمانية قبلي، ريماس عرابى احمد-، سنوات، إسراء عبد اللاه على 16سنة من الخضيرات، ياسين عبدالله أبو الوفاء 6 سنوات من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، نادية أحمد لبيب 15 سنة من أبو العياط أولاد نجم بهجورة أحمد أبو الحسن ياسين15 سنة، من أبو العياط أولاد نجم بهجورة، نور عبدالقوى عبد المرضي، 10سنوات من الرحمانية قبلي، مكة بسام عارف 4 سنوات من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، زمزم بسام عارف عام ونصف من شارع التحرير مدينة نجع حمادي، جورجت رفعت 4 سنوات من قرية زليتم، خالد رفعت جاد 9 سنوات من قرية زليتم، أحمد شحاتة احمد عيسى 40 عاما من الشرقى بهجورة، منه احمد شحاتة احمد، سنوات من الشرقى بهجورة، شحاتة احمد شحاتة4سنوات من الشرقى بهجورة، محمد احمد شحاتة، سنتان من الشرقى بهجورة، حازم احمد شحاتة 20 عاما من الشرقى بهجورة، محاسن محمد علي، 36 عاما، من الشرقى بهجورة، سمية سعد محمد 12 عاما من قرية القصر، حبيبة سعد محمد، عامان من قرية القصر، خالد سعد محمد،عام ونصف من قرية القصر، مريم محمد عبد الحميد، 5 أعوام من نجع سالم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الأطفال إلى مستشفى بهجورة نجع حمادى.