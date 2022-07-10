وزير الإسكان: تنفيذ 431 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 45 مليار جنيه

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 293 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، فى الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، بتكلفة أكثر من 27 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، بينما يقوم الجهاز بتنفيذ 138 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 18.2 مليار جنيه.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن من أهم المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، مشروع توسعات محطة معالجة أبورواش، ويهدف لتحسين خواص المياه فى مصرف بركات الذى يصب مباشرة على فرع رشيد، ومشروع صرف صحى مدينة الصف، لخدمة سكان مدينة الصف، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، لسد العجز بمياه الشرب بمدينة الجيزة.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي: من أهم المشروعات الجارى تنفيذها، مشروع محطة مياه أبوعويقل، بطاقة 500 ألف م3/يوم، لخدمة جزء من منطقة مدينة نصر وبعض الامتدادات العمرانية، ومشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف الرهاوى، لخدمة 22 قرية بالصرف الصحى، والحد من تلوث مياه الترع، والمصارف الزراعية، بالصرف الصحى، ومشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة التنقية الشرقية، ويهدف لتوليد الطاقة الكهربائية، والحد من التلوث البيئى.