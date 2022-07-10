مصر للطيران تجتاز تقييم المخاطر بجميع الأنشطة بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية

كتبت رحاب نبيل

اجتازت شركة مصر للطيران تقييم مخاطر السلامة الذى قامت به بالتعاون مع شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات، التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة من 3 وحتي 7 يوليو الجاري.

وقدمت شركة GHS تقريراً يؤكد بأن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة، وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري، وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي.

وخلال الجلسة الختامية للمراجعة والتى حضرها الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصر للطيران وشركة GHS.

وقدم الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بمصر للطيران علي اجتياز التقييم وتعاونهم المثمر مع فريق العمل الذى قام بالتقييم، مشيرآ إلى أنه رغم التحديات التي تمر بها صناعة النقل الجوى على مستوى العالم، إلا أن جميع شركات مصر للطيران تمضي بخطي ثابتة نحو التطوير وتحرص علي اتباع كافة المعايير والمقاييس الدولية في كل أنشطة العمل.

وأكد أبو العينين أن اجتياز الشركة لهذا التقييم هو أحد أهم خطوات تأكيد مكانة الشركة الوطنية كشركة طيران رائدة في مجال تطبيق كافة الإجراءات المطلوبة، وأضاف أنه تم إجراء المراجعة للتأكد من تطبيق وتحقيق جميع أهداف الاستراتيجيات والتوصيات المقترحة خلال الفترة الزمنية المحددة وتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة وهو ما أشاد به الوفد، حيث تعد شركة GHS الأولى عالميا في تقيم المخاطر لشركات التأمين.

ومن جانبه قدم الطيار محمد بدوي رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران الشكر لفريق العمل الذي شارك فى تقييم المخاطر على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز والذي أشاد به وفد شركة GHS.

وأكد بدوي أن مصر للطيران حريصة على تطبيق واتباع تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والإمتثال للوائح السلامة الجوية لسلطة الطيران المدني المصري (ECAA)، والتوافق مع أفضل التطبيقات الحالية في صناعة النقل الجوي التي تؤدي إلى نتائج إيجابية وتطور سريع على كافة الأصعدة.

ومن جانبه أعرب GEORGE SNYDER رئيس مجلس إدارة شركة GHS عن سعادته بالتعاون مع مصر للطيران علي مدار 5 أعوام تم خلالها عدة زيارات وجدوا خلالها كل الدعم والتعاون في تطبيق المراجعات على أكمل وجه، كما قدم التهنئة للطيار عمرو أبو العينين على اجتياز الشركة للتقييم وعلى حسن تعاون فريق العمل المشارك في المراجعة لتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عالي من الشفافية وجودة الأداء في تطبيق جميع المتطلبات المطلوبة بكفاءة عالية، قائلا:" نحن هنا موجودون لتفعيل وتقدير المجهود الكبير الذي تقوم به مصر للطيران ولكي نعزز الثقة بأداء الشركة لدي شركات التأمين".

جدير بالذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة، والعمليات المرتبطة بالطيران و نظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة، والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران و تحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات، وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي، و نظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة، وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.