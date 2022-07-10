اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 4 اشخاص جراء عملية اطلاق نار داخل حانة شرقي جنوب أفريقيا

الأحد، 10 يوليه 2022 10:42 ص
مصرع 4 اشخاص جراء عملية اطلاق نار داخل حانة شرقي جنوب أفريقيا إطلاق نار
أ ش أ

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أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا وقوع عملية إطلاق نار داخل حانة في "بيترماريتزبرج" هي عاصمة كوازولو ناتال في شرق البلاد مما اسفر عن مقتل 4 أشخاص. 


وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية الكابتين "نقوبيل جوالا" حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد إن عملية إطلاق النار وقعت الساعة 8:30 مساء امس السبت داخل الحانة.


وكانت عملية إطلاق نار اخرى قد وقعت في نفس الليلة داخل حانة ايضا بقرية سويتو" على مسافة عشرين كيلو مترا من جنوب غرب مدينة /جوهانسبرج/ بجنوب أفريقيا، مما اسفر عن مقتل 14 شخصا.


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