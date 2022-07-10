اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 06:39 م
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مصرع شاب انقلبت به دراجة نارية على طريق طنطا كفر الزيات فى الغربية

الأحد، 10 يوليه 2022 06:32 م
مصرع شاب انقلبت به دراجة نارية على طريق طنطا كفر الزيات فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق طنطا كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع شاب فى حادث انقلاب موتوسيكل يقوده أمام قرية ديما التابعة لمركز كفر الزيات، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب موتوسيكل يقوده شاب أمام قرية ديما على طريق طنطا كفر الزيات الزراعي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى "م.ا.م" إثر انقلاب موتوسيكل يقوده، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، واخطار النيابة العامة للتحقيق.


مدير امن الغربية

كفر الزيات

مستشفى طنطا الجامعي

محافظة الغربية



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