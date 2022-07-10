مصرع تاجر وإصابة عامل وطالب فى حوادث متفرقة بسوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، تاجر ماشية يبلغ من العمر 30 سنة جثة هامدة على إثر إصابته بطلق نارى بالصدر عقب قيام سائق بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية بدائرة مركز سوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة تاجر ماشية متأثرا بإصابته بطلق نارى بالصدر وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو محمد ع ا ع 30 سنة تاجر مواشى ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى " جثة هامدة " نتيجة إصابته طلق نارى بالصدر ".

وبسؤال شقيقه المدعو عادل ع ا ع 37 سنة تاجر مواشى ويقيم بذات الناحية أتهم المدعو حمادة ح ع م 43 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بالتعدى على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لوفاته بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية أليه وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما أصيب عامل يبلغ من العمر 24 سنة يإشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن فوق الركبة وكسر بالساق الأيسر "وتم نقله للمستشفى المركزى بطما والتى قامت بتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى للعلاج عقب إصطدام إحدى القطارات به حال سير المصاب على شريط السكة الحديد وإنشغاله بالحديث بالهاتف المحمول.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بورود محضر أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج بشأن ما تأشر به من سائق القطار VIP القاهرة أسوان أنه أثناء مروره فوجئ بشخص يعبر الشريط من مكان غير مخصص لعبور المشاه وتم إطلاق السرينه أكثر من مرة ولم يتجاوب وإصطدم به القطار مما نتج عنه إصابته.

وبالفحص تبين أنه يدعى دياب م ق م 24 سنة عامل ويقيم بناحية أسيوط وتم نقله لمستشفى طما المركزى وورد تقريرها يتضمن إصابته " إشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن فوق الركبة وكسر بالساق الأيسر ".

وبسؤال المصاب المذكور قرر أنه أثناء سيره على شريط السكة الحديد وإنشغاله بالحديث بالهاتف المحمول لم ير القطار مما أدى إلى إصطدام القطار به وحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية وافاد أنه قضاء وقدر وتم تحويله المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيب طالب يبلغ من العمر 17 سنة بنزيف بالمخ وإشتباه ما بعد الإرتجاج وذلك على إثر إسطدام مروحة السقف به أثناء قيامه بتركيب لمبة إنارة بالمنزل تم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بإصابة طالب إصابة بالغة بالرأس على إثر إصطدام مروحة السقف به.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوصول المدعو أندرو أ ن س 17 سنة طالب ويقيم دائرة القسم لمستشفى سوهاج الجامعى مصاباً " بإشتباه نزيف بالمخ وإشتباه ما بعد الإرتجاج.

وافاد والده المدعو أسامه ن س 59 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله بتركيب لمبة كهربائية بالمنزل إصطدمت به مروحة السقف أثناء تشغيلها مما أدى إلى حدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.