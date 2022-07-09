مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بطما شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهم بناحية قرية القطنة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج. تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط الأقرب لمكان المشاجرة، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية القطنة دائرة مركز طما، ووجود متوفى ومصابين. تم ضبط طرفى المشاجرة والسيطرة عليها ونقل الجثة والمصابين لمستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، بوفاة سليمان . ش . س . ع على إثر إصابته بطلق نارى.

كما نتج عن المشاجرة إصابة هانم . ع . ه 23 سنة، ونهاد . ع .31 سنة، وماهر . م . ح 52 سنة، وهشام . ع . ه 30 سنة، وشربات . ع . ح 35 سنة، ومصطفى . ح . م 24 سنة تم نقلهم جميعا للمستشفى المركزى بمدينة الغنايم في محافظة أسيوط الأقرب لمكان المشاجرة تم التحفظ على المتهمين وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة وتبين أن سبب امشاجرة خلافات على جمع عظام لحوم الأضاحى كون طرفى المشاجرة يعملون بتلك المهنة تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.