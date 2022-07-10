مستخدما ألفاظا بذيئة.. دونالد ترامب يهاجم إيلون ماسك ويتهمه بالتناقض

كتبت ريم عبد الحميد

شن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب هجوما كبيرا على الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، واتهم رئيس شركة تسلا بالتناقض.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج"، فإن ترامب، وخلال فعالية شارك فيها فى ولاية ألاسكا أمس السبت، تحدث عن إعلان ماسك الأخير بأنه لم يصوت أبدا لأى جمهورى من قبل حتى يونيو الماضى، وقال ترامب إن هذا يتناقض مع ما أخبره به ماسك بشأن تصويته السابق له. واستخدم ترامب وصفا بذيئا لأغنى رجل فى العالم، وتحدث عن صفقته الخاصة للاستحواذ على تويتر، والتى قرر ماسك مؤخرا الانسحاب منها، ووصفها ترامب بأنها فاسدة.

وتقول بلومبرج إن تصريحات ترامب جاءت بعد أن أبدى ماسك ميلا نحو رون ديسانتنيس، حاكم ولاية فلوريدا والمرشح الجمهورى المحتمل فى سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024. ويعد ديسانتيس حتى اللآن أقوى منافس محتمل لترامب للحصول على الترشح الجمهورى، كما أن نفوذ ماسك، الذى لديه عدد متابعيه على تويتر يتجاوز 100 مليون، يمكن أن يجعل تأييده له ذا أهمية كبير.

وفى مقابلة مع بلومبرج الشهر الماضى، قال ماسك أنه لم يحسم رأيه بشأن الانتخابات فى هذه المرحلة، لكنه قال أنه سليتزم بتقديم ما بين 20 إلى 25 مليون دولار لدعم المرشح الذى يختاره.

وخلال خطابه فى فعالية ألاسكا، وبعد الحديث عن أهمية حرية الخطاب على الإنترنت، حث ترامب الحشد على الانضمام إلى منصته تروث سوشيال.

وكانت قناة CNBC الأمريكية قد علقت على إعلان الملياردير إيلون ماسك تراجعه عن صفقة شراء موقع تويتر، فى ظل الخلافات المستمرة حول عدد الحسابات الزائفة على منصة التواصل الاجتماعى.

وقالت القناة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أنه فى حين أن ماسك ربما يريد إنهاء سعيه لشراء تويتر، فإن الانسحاب ليس سهلا، بحسب ما يقول الخبراء القانونيون، ويرجحون أن يواجه ماسك معركة طويلة فى الفترة القادمة مع تويتر، والتى يمكن أن تستغرق أشهر لحلها.