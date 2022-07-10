"مرور القليوبية" تحرر 2213 مخالفة خلال حملة مكبرة على المحاور والطرق

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2213 مخالفة مرورية، بينها 872 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1110 مخالفة متنوعة، وضبط 25 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و34 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 29 دراجة غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و104 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5200 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3950 جنيها مصالحات.