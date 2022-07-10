محافظ مطروح يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. صور

مطروح - فريق المحافظات

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بديوان عام المحافظة إحتفالا بعيد الأضحى المبارك وفى ثانى أيام العيد عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالى مطروح لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

المحافظ استقبل كلا من الاب متى زكريا راعى كنائس مطروح وقيادات الكنيسة والدكتور محمد حلمى مدير الإدارة الثقافية بالمنطقة الأزهرية بمطروح، كما استقبل محافظ مطروح العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

وكذلك استقبل اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى وقيادات الجهاز بمطروح، كذلك استقبل تحالف 30 يونيو، والإعلاميين بمطروح وعدد من شباب الضبعة.



أحد الأهالى



أهالى مطروح



تقديم التهانى



جانب من تقديم التهانى



قبائل مطروح



قيادات الكنيسة