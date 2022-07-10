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لو هتصيف فى مرسى مطروح.. اعرف مواعيد القطارات من و إلى القاهرة

الأحد، 10 يوليه 2022 06:00 ص
لو هتصيف فى مرسى مطروح.. اعرف مواعيد القطارات من و إلى القاهرة محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يقصد الآلاف من المصطافين مرسى مطروح سنويا للاستمتاع بجوها الرائع في فصل الصيف، وبالتزامن مع ذلك شغلت هيئة السكة الحديد قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح" ، ويستمر التشغيل حتى صدور تعليمات اخرى، وذلك فى اطار استعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح. 
 
وتم تشغيل قطار 775 / 774 ، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بنفس تركيب قطار 773 أعلاه.
 
وتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً. 
 
وتم تشغيل قطار 773 / 772 ويقوم من القاهرة يوميا، الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى [ 4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى ]. 
 
كما تم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً بتركيب [ 1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية ) ]. 

السكة الحديد

قطارات النوم

القطارات المكيفة

قطارات السكة الحديد



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