محافظ أسيوط: فرق رصد ميدانية لمنع التعديات ومخالفات البناء خلال إجازة العيد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم شن عدة حملات مكبرة للتصدى لعمليات البناء المخالف ومنع أى تعديات على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى إزالة بعض التعديات فى مهدها، وذلك بحى شرق وقرى مراكز ساحل سليم والقوصية وديروط والبدارى ومركز أسيوط، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والتى أسفرت عن تنفيذ 10 حالات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات بناء فى مهدها.

جاء ذلك ضمن الحملات المكبرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف العميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة وكافة جهات الولاية، وإطلاق حملة "خليك إيجابى" لحث المواطنين على الإبلاغ عن أى تعديات على الأراضى الزراعية أو مخالفات مبانى من خلال رقم الخط الساخن وأرقام غرفة العمليات التابعة للمحافظة، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية للدولة بهذا الملف الهام والعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأحد – أنه تم تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد علاء عبد الجابر بالإشراف ومتابعة تنفيذ حملات الإزالة لأى تعديات بالاضافة الى متابعة عمليات رصد أى تعديات جديدة قد تحدث وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن توجيهاته لإدارتى المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء خلال عدة اجتماعات متوالية بالمتابعة الدورية واليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وتكثيف الجهود لإيقاف أي مخالفة للقانون أو تعدي في المهد وقبل تفاقمها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدى لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة أسيوط حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بأحد العقارات السكنية بشارع الجمهورية، وتم تحرير المحضر اللازم، كما ترأس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات ومخالفات البناء بقرى المركز، كما شارك محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط فى تنفيذ حملة لإزالة بعض التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات بناء بقرى المركز، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وأشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى على تنفيذ بعض قرارات الإزالة لبعض مخالفات البناء بقرى المركز، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وشاركت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية فى حملة لإزالة بعض مخالفات البناء، وشارك حسنى درويش رئيس مركز ومدينة ديروط فى تنفيذ بعد قرارات الإزالة بقرى المركز وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أى تعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحًا عليها أن هذه الأراضي أملاك دولة ولا يجوز التعامل عليها والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بأى تعديات على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة أو مخالفات بناء على مدار 24 ساعة والتعامل مع أى بلاغات خلال أيام الاحتفالات بالعيد على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873 ) ، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .



حملات ازالة تعديات



حملات ازالة تعديات



حملات ازالة تعديات



حملات ازالة تعديات



حملات ازالة تعديات



حملات ازالة تعديات



حملات ازالة تعديات



حملات ازالة تعديات



حملات ازالة تعديات