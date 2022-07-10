محافظ أسوان يشدد على مواصلة تكثيف أعمال النظافة العامة.. صور

يأتى ذلك بهدف خلق متنفس حيوى، وإضفاء الوجه الجمالى والحضارى على مختلف مدن ومراكز المحافظة لإتاحة الفرصة وإفساح المجال أمام المواطنين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية للعيد.

وخلال بيان صحفى، وجه محافظ أسوان، بأهمية الاستمرار فى المتابعة الميدانية اللحظية لانتظام تشغيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، مع استقبال غرفة عمليات المحافظة من خلال النوبتجيات على مدار اليوم لأى شكاوى أو مطالب جماهيرية وذلك على الخط الساخن 114.

كما كلف المحافظ، بانتظام مواقف السيرفيس لتخفيف أى معاناة عن المواطنين فى ظل درجات الحرارة العالية، وأيضاً متابعة حركة العبارات واللنشات النيلية لضمان الالتزام بالحمولة المحددة لها من الركاب والمركبات، فضلاً عن مواجهة ظاهرة السباحة فى مجرى نهر النيل وعلى الجزر النيلية للحد من حالات الغرق.

وفى هذا الإطار، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، أعمال قطاع النظافة على مدار الـ 24 فى الفترة الصباحية والمسائية وذلك بإشتراك 3 لوادر صغيرة وكبيرة ، و12 سيارة حمولة 5 أطنان، و2 سيارة حمولة 10 أطنان، بجانب 2 مكبس حمولة 20 طنا، و2 حاوية لرفع الحاويات الكبيرة وسط مشاركة لـ70 عاملا ومشرفا، مما ساهم فى رفع أكثر من 100 طن قمامة من المدينة وضواحيها وأحياؤها المختلفة.

كما أنه بالتوازى ومع منع بيع جلود الأضاحى فقد ساعد ذلك على عدم وجود تجمعات للقمامة، وتم رفع نواتج الذبح أولاً بأول لإشعار المواطنين بالراحة، واستمتاعهم بأجواء العيد.

وفى نفس السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى تنفيذ أعمال النظافة العامة بالأحياء والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية للوصول للمستوى الأفضل الذى يساهم فى خلق أجواء نظيفة للمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى.

وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالاستمرار فى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة من مختلف المناطق الواقعة بنطاق المدينة، وتزامن مع ذلك استقرار وهدوء وانتظام الحالة المرورية بجميع مواقف المحافظة لسيارات السيرفيس، مع قيام المشرفين بإدارة المواقف بالمتابعة الميدانية طبقاً لجدوال التشغيل المتفق عليها بكافة الوحدات المحلية.