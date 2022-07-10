مجزر بورسعيد يواصل استقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان فى ثان أيام العيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، جهودها لتحقيق المظهر الجمالي والحضاري بمدينة بورسعيد خلال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد الفصوى خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل الى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد ،فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ و مداخل بورسعيد.

تابع فوزي الوالي رئيس حي الزهور، أعمال رفع تجمعات النفايات المنزلية بمنطقة عمر بن عبد العزيز المميز أمام مسجد الرزاق، حيث قام العمال والمعدات التابعة لإدارة تحسين البيئه برفع تجمعات المخلفات بمناطق الحى المختلفة، ويأتى ذلك فى إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة العامه بمختلف مناطق وقطاعات الحى وتم العمل بالوردية المسائية.

وتابع المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب، أعمال النظافة اليومية استكمالا للجهود المبذولة لرفع كفاءة مستوى النظافة بنطاق الحى، حيث قامت إدارة تحسين البيئة بعمال ومعدات الحى بكنس ورفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق المخصصة لإلقاء القمامة بنطاق حى العرب.

وتتواصل الأعمال المكثفة للنظافة والكنس ورفع القمامة والمخلفات بشارع عدلى بنطاق حى المناخ حيث واصلت فرق العمل الموزعة بالمناطق بنطاق الحى أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بإمتداد شارع عدلى بنطاق الحى.

وكان الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ رئيس حى المناخ قد وجه بتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال أيام العيد والدفع بكافة الأدوات والمعدات المتاحة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بالمناطق بمشاركة القيادات بالحى وفريق العمل بإدارة تحسين البيئة بالحى

وجهت هاله أحمد أبو العز رئيس حى الضواحى، برفع درجة الإستعداد القصوى تزامنًا مع الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وتكثيف حملات النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحى خاصة بمحيط المساجد والحدائق والمتنزهات مشددًه على تكثيف هذه الحملات ورفع القمامة بالشوارع على مدار اليوم للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي فضلاً عن إستمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والميادبن وفي هذا الإطار كثفت الأجهزة التنفيذية بالحى أعمال النظافة العامة بامتداد شارعى العبور ومصطفى كامل وأمام مدخل الكوبرى الاماراتى وذلك لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك

وقام اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، بتنفيذ خطة عمل لإحلال وتجديد صناديق القمامة لدعم منظومة النظافة والتجميل بنطاق المدينة وتكثيف أعمال إدارة تحسين البيئة وكنس الشوارع ورفع جميع المخلفات وأيضاً العمل على نظافة الشاطئ لإستقبال المصطافين من داخل بورفؤاد وخارجها وأيضاً قامت إدارة الحدائق بالعمل بكافة أنحاء المدينة لرفع كفاءة الميادين والحدائق العامة.

هذا وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وإلتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم، ووجه بزيادة أعداد النقل الداخلي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تزينت لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما شدد على إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء الأحياء لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، و متابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى.

وفي سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد أن مجزر بورسعيد يواصل استقبال المواطنين للقيام بذبح الأضاحي، مشددا على الالتزام بذبح الأضحة في الاماكن المخصصة لها حفاظا على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.