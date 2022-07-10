مجازر القليوبية تستقبل 684 أضحية خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالقليوبية، أن مجازر محافظة القليوبية والبالغ عددها 30 مجزرا على مستوى المحافظة واصلت فتح أبوابها مجانا لاستقبال الأضاحي فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وقال الدكتور محمد شوق، إن عدد الأضاحى خلال اليوم الثانى بلغ 684 أضحية تم ذبحها بالمجازر وسط إجراءات وقائية واحترازية وأعمال فحص من أطباء الادخال بالمجازر.

وقال مدير مجازر محافظة القليوبية، إنه تم توجيه تعليمات صارمة لمجازر القليوبية والتى فتحت أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحى خلال عيد الأضحى المبارك بتعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بمنع دخول الأضاحى المريضة والتى لا تتوافر فيها شروط السن من دخول المجازر، وكذلك الكشف على اللحوم وإعدام اللحوم المريضة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كالحمى القلاعية والسل.

وقال شوق، أنه تم منع عدد من الأضاحى والمذبوحات من دخول المجازر خلال اليوم الأول من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزل نظرا لعدم الصلاحية لكونها هزيلة وبالتالي لحومها تكون غير صالحة للاستهلاك الادمي حرصا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك لتشديد الرقابة على المذبوحات والأضاحى ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار المتابعات للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين علي المجازر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظاً علي البيئة ومنعاً للتلوث بالتنسيق مع الوحدات المحلية.