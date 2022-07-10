اليوم السابع
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لماذا تتحول ألوان الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض؟.. اعرف السبب

الأحد، 10 يوليه 2022 03:00 ص
لماذا تتحول ألوان الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض؟.. اعرف السبب شعاب مرجانية
كتبت منال العيسوى

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فى الآونة الأخيرة بدأ علماء البيئة والجيولوجيا، رصد ما أسموه بظاهرة إبيضاض الشعاب المرجانية فى قاع المحيطات والبحار، وكانت أحد الأسباب التى تمت مناقشتها خلال قمة الأطراف للأمم المتحدة المحيطات 2022، التى عقدت نهاية شهر يونيو الماضى فى العاصمة البرتغالية لشبونة، بمشاركة وحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
 
خلال هذا التقرير نرصد أبرز 5 معلومات عن ظاهرة إبيضاض الشعاب المرجانية وأسبابها.
 
1- ظاهرة تحدث لأسباب تتعلق بالتغيير في صبغيات الشعاب، بسبب العديد من  الأسباب مختلفة.
 
2- أسباب متعددة للظاهرة منها تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات.
 
3- يؤدى تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة بقاع المحيطات لموت الطحالب وحدوث الإبيضاض الشديد.
 
4- برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حذر من حدوث هذه الظاهرة لحوالى 99 % من الشعاب المرجانية في العالم خلال القرن الحالي.
 
5- من المعروف أن الشعاب المرجانية، تعد أهم موائل الثروة السمكية، وتقوم بدور بالغ الأهمية في الحفاظ على النظم البيئية.
 
جدير بالذكر أنه شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة الاثنين الماضى، مشاركة أكثر من 12 ألف مواطن من 15 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة  الثاني للمحيطات 2022، المنعقد تحت شعار"أنقذوا محيطاتنا.. واحموا مستقبلنا"، والذى استضافته حكومة دولتى كينيا والبرتغال خلال الفترة من 27 يونيو إلى1 يوليو 2022"، بهدف توسيع نطاق العمل في المحيطات على أساس العلم والابتكار، من أجل تنفيذ الهدف رقم  14 من أهداف التنمية المستدامة للحياة تحت الماء، مؤكدة أن المؤتمر يأتي في وقت حرج  يقوم العالم  فيه بتعزيز جهوده لتعبئة وخلق وإدارة الحلول، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030.

البيئة

الشعاب المرجانية

ابيضاض الشعاب المرجانية

تغير المناخ

مؤتمر المحيطات



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