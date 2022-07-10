فى عيد الأضحى.. كُل برتقال هيحسن الهضم وهيظبط الكوليسترول

كتبت ميرفت رشاد

يعد تناول البرتقال طريقة صحية لتزويد نظامك الغذائي بنكهة الحمضيات الزاهية، ولكن لا يقتصر الأمر على احتواء برتقالة واحدة متوسطة الحجم على ما يكفي من فيتامين C ليوم كامل، ولكن يمكن لهذه الفاكهة اللذيذة أيضًا أن تفعل كل شيء بدءًا من الاستفادة من تحسين عملية الهضم إلى السيطرة على الكوليسترول خلال فترة عيد الأضحى وفقًا لما نشره موقع "eatthis"

تحسين نسبة الكوليسترول في الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، أو ترغب في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي فقد يكون وضع بعض البرتقال في قائمتك أسهل طريقة لتحقيق هذا الهدف.

تقليل خطر الإصابة بسرطان المريء

يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لحمض الستريك ، والذي قد يكون له تأثير وقائي ضد أنواع معينة من السرطان. وفقًا لدراسة نُشرت عام 2017 في مجلةCell Journal ، فقد ثبت أن التركيزات العالية من حمض الستريك فعالة في الحد من تكاثر خلايا سرطان المريء والتسبب في موت الخلايا.

تنظيم عملية الهضم

إذا كنت ترغب في الحفاظ على حركة الهضم لديك كالساعة ، فإن تناول البرتقال يمكن أن يساعدك، تحتوي حبة برتقالة متوسطة الحجم على 2.8 جرام من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بانتظام.

تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية

سواء كان لديك تاريخ عائلي من مشاكل القلب والأوعية الدموية أو كنت ترغب ببساطة في منع مشاكل القلب باستمرار، فإن إضافة بعض البرتقال إلى قائمتك يعد اختيارًا ذكيًا لقلبك.

تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد

إذا كانت لديك عوامل خطر أخرى للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي(NAFLD) ، فقد ترغب في الحد من تناول البرتقال.