للسيطرة على الخرف.. 4 مشروبات نتائجها مدهشة منها البرتقال واللبن الرايب

كتبت ميرفت رشاد

يؤثر الخرف أو حالة يمكن أن تشمل فقدان الذاكرة واللغة وحل المشكلات وقدرات التفكير الأخرى على حوالي 55 مليون شخص في العالم، وبينما يمكن أن يحدث الخرف بسبب عوامل خارجة عن إرادتنا تمامًا مثل سننا أو جيناتنا يمكن أن يلعب أسلوب حياتنا دورًا في تطوير وإدارة هذه الحالة المدمرة في كثير من الحالات.

بشكل عام، بما في ذلك النشاط البدني في يومك، واتباع مبادئ نظام مايند الغذائي ، والحصول على قسط كافٍ من النوم قد يلعب دورًا في الحفاظ على عقلك حادًا. ومع ذلك، بينما يتفق معظمنا مع مفهوم تناول الأطعمة المغذية لتغذية أدمغتنا، فقد نتجاهل أهمية اختيار المشروبات المناسبة للمساعدة في الحفاظ على صحتنا المعرفية تحت السيطرة أيضًا، وفقا لما نشره موقع "eatthi".

1- شاى نبات كاميليا

هناك العديد من أنواع الشاي التي يمكن استخدامها كمشروب دافئ. ولكن على عكس شاي الأعشاب ، فقد ثبت أن الشاي الحقيقي (الشاي الذي يأتي من نبات كاميليا سينينسيس دائم الخضرة) يدعم صحة الدماغ بطرق مثيرة للإعجاب، تحتوي الأنواع الخمسة من الشاي الحقيقي - الأسود والأخضر والأولونج والداكن والأبيض - على مركبات طبيعية لها خصائص مضادة للأكسدة تسمى الفلافونويد بالإضافة إلى حمض الثيانين الأميني.

وفقًا للبيانات المقدمة في الندوة العلمية الدولية السادسة حول الشاي وصحة الإنسان ، فإن شرب المزيد من الشاي نبات كاميليا سينينسيس قد يوفر دعمًا للوظيفة الإدراكية، هناك أدلة تشير إلى أن تناول الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر والضعف الإدراكي.

2 - عصير البرتقال

هناك الكثير من خيارات المشروبات بطعم الفواكه، لكن العديد من المشروبات التي تبدو صحية قد تكون محملة بالسكريات المضافة ، والتي لن تفعل المعجزات لصحة دماغك، يمكن أن يؤدي اختيار عصير البرتقال بنسبة 100٪ بدلاً من المشروبات بنكهة الفاكهة مع السكريات المضافة إلى تعزيز الجسم بالعناصر الغذائية الداعمة لصحة الدماغ ، بما في ذلك مركبات الفلافونويد وفيتامين ج والثيامين وفيتامين ب 6.

تظهر البيانات أن كبار السن الأصحاء الذين شربوا 100٪ من OJ سجلوا درجات أفضل في الاختبارات المجمعة للوظيفة الإدراكية العالمية مقابل مجموعة التحكم . وفي دراسة أخرى ، كان تناول كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد الموجودة في الحمضيات بشكل أساسي مرتبطًا بانخفاض احتمالات التدهور الإدراكي الذاتي بنسبة 36٪. ارتبط تناول البرتقال والجريب فروت وعصير البرتقال وعصير الجريب فروت بانخفاض احتمالات التدهور المعرفي الشخصي أيضًا.

3. مياه فوارة

من المؤكد أن احتساء الصودا الفقاعية يمكن أن يصيب المكان في يوم صيفي دافئ، لكن تضمين المشروبات السكرية مثل الصودا في نظامك الغذائي قد لا يكون أفضل خطوة إذا كنت تحاول دعم صحة دماغك ، حيث يرتبط تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية بعلامات مرض الزهايمر قبل الإكلينيكي .

هل تعتقد أن التمسك بالصودا الدايت هو أفضل رهان؟ فكر مرة اخرى. تظهر بيانات أخرى أن استهلاك المشروبات الغازية المحلاة صناعياً كان مرتبطاً بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف بدلًا من ذلك ، انتقل إلى المشروبات الغازية قليلة السكر أو المياه الغازية لإرواء عطشك.

4 . اللبن الرايب

الكفير هو مشروب ألبان مخمر مليء بالثقافات الحية والنشطة، تظهر بعض البيانات أن استهلاك الكفير قد يساعد في تحسين العجز المعرفي، وذلك بفضل الثقافات الحية التي تلعب دورًا إيجابيًا في الالتهاب الجهازي والإجهاد التأكسدي وتلف خلايا الدم.