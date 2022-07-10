غرق شاب رغم محاولة إنقاذه بشاطئ قرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت إحدى القرى السياحية غرب محافظة الإسكندرية، مصرع شاب غرقا ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة بإحدى المستشفيات عقب تلقيه العلاج ومحاولة إنقاذه بعد إخراجه من قبل الغواصين والمنقذين بالشاطئ.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بوجود غريق بشاطئ قرية سياحية خاصة بنطاق حى العجمى.

وعلى الفور توجه مسؤولى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى شاطئ قرية شهر زاد وتبين غرق " أحمد محمد سعيد " سن 25 عاما من شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وقيام الغواصين والمنقذين ورواد الشاطئ بانتشال حى والتوجه به لإحدى المستشفيات وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.