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عقوبات بالسجن والغرامة والترحيل..«الجوازات» السعودية تُصدر 15439 قرارا إداريا

الأحد، 10 يوليه 2022 12:48 م
عقوبات بالسجن والغرامة والترحيل..«الجوازات» السعودية تُصدر 15439 قرارا إداريا الحجاج
إيمان حنا

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 15439 قرارا إداريا خلال شهر ذي القعدة (1443هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات السعودية لجميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.


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