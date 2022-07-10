طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 1477 مريضا خلال عيد الأضحى

المنوفية - محمد فتحى

استقبلت مستشفيات جامعة المنوفية، على مدار يومى الجمعة والسبت الماضيين أيام وقفة عيد الأضحى المبارك وأول أيام عيد الأضحى المبارك، 1477 مريضا حيث أثبت العاملون بمستشفيات جامعة المنوفية من أطباء وتمريض وصيادلة وجهاز إدارى وأفراد الأمن والعمال قدراتهم وما لديهم من إمكانيات تم ترجمته إلى عمل فعلى وواقعى فى استقبال مرضى طوارئ محافظة المنوفية خلال أيام وقفة واول أيام عيد الأضحى المبارك على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار الدكتور أحمد سعيد منصور مدير مستشفى الطوارئ إلى أنه على مدار اليومين استقبلت طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية إجمالى عدد (1477 مريضا) منهم (598 مريضا) يوم الجمعة وقفة عيد الأضحى المبارك، وعدد (779 مريضا) يوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذا بالإضافة إلى إجراء 217 عملية جراحية طارئة والإشغال بالعنايات المركزة التى لا يتوقف العمل بها على مدار الساعة (141 مريضا).

كما تقوم مستشفيات جامعة المنوفية بعملها اليومى المعتاد فى حضانات الأطفال (22 حضانة) والعنايات المركزة الأطفال (16) بالمستشفيات الجامعية ومستشفى منشأة سلطان الجامعى وأيضا جلسات الغسيل الكلوى (كبار - اطفال).

وتقدم الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام اعتزازا وفخرا بأبطال مستشفيات جامعة المنوفية النوبتجيين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المقيمين وهيئة التمريض والصيادلة وأعضاء الجهاز الإدارى وأفراد الأمن والخدمات المعاونة على كل الجهد المبذول خلال أيام الطوارئ وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.