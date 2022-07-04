تكريم المتميزين بمستشفيات جامعة المنوفية.. صور

فريق المحافظات

نظمت اليوم إدارة العلاقات العامة بمستشفيات جامعة المنوفية حفل تكريم المتميزين بمستشفيات الجامعة، والذى يتم تنظيمه بشكل دوري ربع سنوى لتكريم العناصر المتميزة من مختلف فئات العاملين بالمستشفيات الجامعية وفقا لقواعد وشروط موضوعة يتم تعميمها على جميع الإدارات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية داخل المستشفيات الجامعية.



وكرمت إدارة مستشفيات جامعة المنوفية، هيئة تمريض وحدة الكلى كبار، وعدد من الأطباء والإداريين، ومن بين المكرمين الطبيب امتياز محمود خالد سويد، والحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم في حفظ وتجويد القرآن الكريم، كما تم تكريم عدد من المتميزين بمستشفيات جامعة المنوفية وعلى رأسهم أسماء الراحلين الذين أفنوا حياتهم في خدمة مستشفيات جامعة المنوفية.



من جانبه، أعرب الدكتور محمود قورة رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب عن سعادته بهذا الحفل والتنظيم الرائع لإدارة العلاقات العامة برئاسة ماهر مرقس، بحضور الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية ، وبتكريم عدد من المتميزين في المستشفيات الجامعية.



وأعلن الدكتور محمود قورة عن إنشاء مدينة طبية جديدة، والتي ستكون صرحا طبيا كبيرّا ومشروعا قوميا يخدم محافظة المنوفية ومحافظات الدلتا.







جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



جانب من التكريم (4)



جانب من التكريم (5)



