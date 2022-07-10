ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش بمطار الغردقة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تورنتو إلى القاهرة ترانزيت الغردقة ترانزيت، اشتبه محمد جابر عبد المنعم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك قام بتكليف هانى فاروق مأمور الجمرك تحت إشراف محمد سيد ومهند سامى مدير الحركة بحضور عصام عباس مدير ادارة الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 5 زجاجات زيت الحشيش و4 كيس حلوى مطعم بزيت الحشيش المخدر و2 فيب زيت الحشيش و2 بخاخ زيت الحشيش و2 كريم مطعم بزيت الحشبش مخبأة داخل حقائبه بين طيات الملابس.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 12 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.