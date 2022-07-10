اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 09:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش بمطار الغردقة

الأحد، 10 يوليه 2022 09:13 م
ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش بمطار الغردقة رجال الجمارك و المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تورنتو إلى القاهرة ترانزيت الغردقة ترانزيت، اشتبه محمد جابر عبد المنعم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.
 
وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك قام بتكليف هانى فاروق مأمور الجمرك تحت إشراف محمد سيد ومهند سامى مدير الحركة بحضور عصام عباس مدير ادارة الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 5 زجاجات زيت الحشيش و4 كيس حلوى مطعم بزيت الحشيش المخدر و2 فيب زيت الحشيش و2 بخاخ زيت الحشيش و2 كريم مطعم بزيت الحشبش مخبأة داخل حقائبه بين طيات الملابس.
 
قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 12 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.
 
IMG-20220710-WA0021
 
IMG-20220710-WA0022
 

مطار الغردقة الدولي

تهريب

مواد مخدرة

محضر ضبط جمركي

الإجراءات الجمركية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة