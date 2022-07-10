شواطئ الإسكندرية تستقبل 95 طفلا كفيفا على أول شاطئ للمكفوفين بالمندرة بالعيد

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لأبنائنا من ذوى الهمم على الشواطئ، مشيرا إلى أنه منذ افتتاح أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية بداية الشهر الجارى، وتخصيص مساحة لهم بشاطئ ذوى الهمم بالمندرة استقبل الشاطئ خلال اليومين الماضيين نحو 95 طفل كفيف للاستمتاع بالشاطئ والنزول للبحر بأمان وبدون وجود مرافقة من ذويهم ومع وجود رقابة دقيقة من فرق متابعة الشاطئ.

وتنفيذا لتكليفات الشريف قامت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كامل الدعم لأبنائها من ذوى الهمم، وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.

هذا وقد رفع الجزء المخصص للمكفوفين بشاطئ ذوى الهمم بالمندرة درجة الاستعداد لسهولة التحرك بحرية وبأمان داخل المياه وذلك مع وجود فرق رقابة للحفاظ على سلامتهم.

ومن جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أن شواطئ الإسكندرية ترحب باستقبال الجمعيات وأبنائنا من ذوى الهمم، مشيرا إلى أن الشواطئ استقبلت 34 جمعية خيرية إجمالى عدد أفراد 3150 فرد، من بينها جمعيات مخصصة لخدمة ذوى الهمم وذلك خلال شهر يونيو، وأكد رشاد أنه بناء على تكليفات المحافظ فإن جميع شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال كافة الجمعيات الخيرية والجمعيات المخصصة لخدمة أبنائنا من ذوى الهمم، وكذا الأطفال بلا مأوى للاستمتاع بالشواطئ وذلك من خلال التنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لضمان تقديم الخدمة بشكل جيد لرواد الشواطئ من أبناء الجمعيات.



ذوى الهمم