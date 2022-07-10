سلطات ناميبيا تعتقل 11 شخصا يشتبه فى قيامهم بقتل 11 وحيد قرن

كتب محمد جمال

ألقت الشرطة الناميبية القبض على 11 شخصا يشتبه فى تورطهم فى قتل 11 وحيد قرن أسود الشهر الماضى فى أحد محميات البلاد، ونقلت شينخوا عن الممثل الرسمى لوزارة البيئة والغابات والسياحة فى ناميبيا، روميو مويوندا قوله: "منذ اكتشاف 11 حيوان وحيد قرن قتيلة في حديقة إيتوشا الوطنية، تمت تعبئة جميع قوات إنفاذ القانون من أجل تعقب الصيادين غير المشروعين. في أجزاء من البلاد تم اعتقال 11 شخصا، جميعهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، وقد وجهت إليهم بالفعل تهم بموجب أربع مواد".

وأشار مويوندا إلى أنه خلال عمليات البحث، تم العثور على سيارتين من نوع SUV وخمس بنادق بها خراطيش وأكثر من 3000 دولار.

وفي عام 2022، قتل الصيادون 22 وحيد قرن فى ناميبيا، وفي القرن الحالى، قُتل أكبر عدد من حيوانات وحيد القرن على يد صيادين في هذا البلد في جنوب إفريقيا، وفي عام 2018 بلغ عددها 81. وفى عام 2020، كان هذا الرقم 32 وحيد قرن أسود من الأنواع المهددة بالانقراض وتحميها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

وتحتل محمية إتوشا الطبيعية الطرف الشمالي الغربى من صحراء كالاهارى، وتعيش هنا العديد من الحيوانات النادرة في البرية. ومن بينها مكان خاص يحتله وحيد القرن الأسود.

وناميبيا هى الدولة الوحيدة في العالم حيث يمكنك رؤية وحيد القرن الأسود فى بيئته الطبيعية، وحتى الآن، يعيش 1.8 ألف وحيد قرن أسود في ناميبيا، وهذا هو ثلث عددها فى العالم.

ويتم دعم الصيد غير القانوني لوحيد القرن من خلال الطلب في آسيا على قرن هذا الحيوان، والذي ينسب إليه المعالجون قوى الشفاء، والتي يرفضها العلم الحديث. والآن في السوق السوداء مقابل 1 كجم من قرن وحيد القرن، يتم دفع أكثر من 70 ألف دولار.