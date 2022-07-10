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سلطات لوجانسك: إحراز تقدم بدعم روسي على عدة محاور في دونيتسك

الأحد، 10 يوليه 2022 10:12 ص
سلطات لوجانسك: إحراز تقدم بدعم روسي على عدة محاور في دونيتسك أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية إحراز قواتها بدعم من الجيش الروسي تقدما على عدة محاور في جمهورية دونيتسك .


وأكدت الوزارة ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد ـ أن الوحدات الروسية سيطرت على مواقع محصنة للكتائب الأوكرانية قرب سيفيرسك ، مشيرا الى أن سلاح المدفعية لقوات لوجانسك استهدف مواقع للقوميين الأوكرانيين على مشارف سيفرسك أيضا ، مما ادى الى انسحاب القوميين باتجاه مدينة كراماتورسك .


وأضافت الوزارة ان القوات المشتركة تواصل تقدمها في تلك المنطقة بغية طرد الوحدات الاوكرانية وتحرير اراضي جمهورية دونيتسك.


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