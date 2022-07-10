رقابة مستمرة على الموقف العمومى والسرفيس بالإسماعيلية خلال عيد الأضحى.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال طارق الصافى مدير عام مواقف الإسماعيلية، أنه بناء على تعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الرقابة المستمرة على الموقف العمومى للمحافظة، ومواقف السرفيس، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لمنع التلاعب بأسعار الأجرة المقررة، واستغلال حالة الزحام أثناء فترة الإجازات.

وأضاف أنه يتم بشكل دائم ومستمر بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة، ومباحث مرور الإسماعيلية، مراقبة الموقف العمومى للمحافظة، ومواقف السرفيس، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف، والالتزام بتعريفة الأجرة المقرر مسبقا، وعدم استغلال حالة الزحام أثناء فترة الإجازات.

وأكد طارق الصافى مدير عام مواقف السيارات بالإسماعيلية، على انتظام العمل بجميع الخطوط الداخلية، وبين المحافظات، مع الالتزام التام بتعريفة الركوب المقررة، والمكتوبة بوضوح امام كل موقف على حدة لضمان التزام الجميع.

وتابع، أنه فى حالة المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من إيقاف السيارة عن العمل، وفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين، طبقا لتعليمات محافظ الإسماعيلية.



الموقف العمومى والسرفيس بالإسماعيلية (7)



الموقف العمومى والسرفيس بالإسماعيلية (1)



الموقف العمومى والسرفيس بالإسماعيلية (2)



الموقف العمومى والسرفيس بالإسماعيلية (3)



الموقف العمومى والسرفيس بالإسماعيلية (4)



الموقف العمومى والسرفيس بالإسماعيلية (5)