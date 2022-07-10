رئيس مدينة المحلة: حققنا أعلى عدد معاملات بالمركز التكنولوجى المتنقل خلال عام

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن مركز المحلة حقق رقم قياسى وهو الأعلى في عدد المعاملات للمركز التكنولوجي المتنقل بمحافظة الغربية خلال عام محققا 1761 معاملة من اجمالي 5274 معاملة تمت خلال العام بجميع مراكز المدن والاحياء على مستوى محافظة الغربية.

وأضاف أن المركز التكنولوجي المتنقل بمحافظة الغربية حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال فترة العمل التي تمت بمركز المحلة خلال الفترة من 28-5-2022 حتى 7-7-2022 ) محققة 1774 معاملة من اجمالي 3753 معاملة تمت على مستوى الجمهورية.

ووجه "الجروانى "الشكر لمحمد عبد الفتاح مدير المراكز التكنولوجية المتنقلة بمحافظة الغربية وفريق العمل معه وذلك لمجهوداتهم خلال الفترة التي تم العمل فيها بمركز المحلة وتقديم العديد من الخدمات لمواطنى مركز المحلة.

يذكر أن المركز التكنولوجي المتنقل يقدم العديد من الخدمات منها رخص المحلات والإعلانات والإشغالات وشهادات الصلاحية والمطابقة وطلبات المتغيرات وتتميز هذه المراكز المتنقلة عن المراكز الثابتة بأنها تقدم خدمة فورية وسريعة جدا وتعمل خارج مواعيد العمل الرسمية بجانب ايام العطلات والاجازات الرسمية بالإضافة لوجودها بجانب المواطنين و أماكن إقامتهم و عملهم مما يسهل التعامل معها و توفير الوقت و الجهد و يساعد على الفصل بين طالب الخدمة و مؤديها.