خلال ثانى أيام العيد.. ميناء العريش يستقبل شحنتى معدات محطة الكهرباء.. صور

وقد استقبل ميناء العريش السفينة بحمولة 3500 طن، تحتوي على محولين قدرة وتوربينات ومستلزمات المحطة، كما تم استقبال أول معدات المحطة الثلاثاء الماضي حيث لأول مرة في تاريخه يستقبل الميناء هذا النوع من حاملة الحمولات الثقيلة وتفريغ شحنة معدات وتوربينات للمحطة والتي يتطلب لها استعدادات خاصة؛ لذا تم اتخاذ كافة التدابير من تجهيز الأوناش والكساحات والعربات المخصصة للنقل، وكذلك تجهيز الأرصفة لتفريغ المعدات الثقيلة، وتخزينها داخل ساحات الميناء، فضلًا عن تنسيق وتعاون إدارة الميناء مع الجهات الأمنية المعنية لاستقبال السفينة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة من قطر وإرشاد، وتأتي هذه المعدات في إطار عمليات تجديد ورفع كفاءة وتعزيز القدرة الكهربائية للمحطة بالعريش لخدمة المدينة والمشروعات القائمة بها.

تعد هذه المحطة الأولى من محطات توليد الكهرباء التي تقوم الشركة بفك ونقل وتركيب الوحدات والمعدات بها ضمن المحطات في المناطق الأكثر احتياجاً في تعزيز القدرة الكهربائية بها، حيث شاركت في عملية نقل التوربينات من ميناء دمياط لميناء العريش.

وتعمل محطة كهرباء العريش البخارية حاليًا بقدرة 70 ميجاوات، ويأتي استقبال هذه المعدات لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها الكهربائية للوصول لكفاءة كهربائية جديدة تبلغ 320 ميجاوات ، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التنمية التي تشهدها شمال سيناء في الجمهورية الجديدة.



الميناء



جانب من العمل بالميناء



ميناء العريش بالعيد



ميناء العريش في العيد

ويشهد حالياً ميناء العريش أعمال تطوير جارية بإنشاء أرصفة بحرية جديدة الأول بطول 250 مترًا لتصل نسبة التنفيذ به إلى 90% على أن يتم تسليمه بنهاية العام الجاري، ويبلغ طول الرصيف الثاني 915 مترا بجانب أعمال تكريك تقوم بها هيئة قناة السويس للوصول لعمق 14 مترًا بالميناء، وكذا تنفيذ حاجز أمواج بطول 1250 مترا والذي بلغت نسب التنفيذ به إلى 90%، وهذه الأعمال تنفذها شركات المقاولات الوطنية المصرية.