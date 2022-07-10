حملات لمكافحة البعوض بالمجازر خلال إجازة عيد الأضحى فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار حملات مكافحة الذباب والبعوض خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مع تكثيف تلك الحملات بنطاق المجازر الحكومية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى قيام مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعه بعمل حملات مكثفة لمكافحة الحشرات والذباب بجميع إدارات المحافظة ابتداء من وقفة عيد الأضحى المبارك وطوال أيام العيد.

‏من جانبها أكدت الدكتورة هناء عطية مدير عام بالطب البيطرى أنه تم تنظيم حملات بنطاق مجزر التوفيقية بمركز ايتاى البارود والإدارة الصحية بأبو المطامير وأمام المجزر الآلى بأبو المطامير وبمركز التحرير ومجزر كوم حمادة الحديث، كما تم المرور بجهاز الضباب بشارع التحرير بالكامل بمركز الدلنجات، وتم تكثيف أعمال المكافحة بمنطقة الرست هاوس بوادى النطرون.