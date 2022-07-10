حصاد الوزارات.. غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج تلقت 240 مكالمة خلال يومين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج تلقت 240 مكالمة خلال يومين
القوى العاملة: تعيين 1136 شاباً والتفتيش على 200 منشأة بجنوب سيناء
وزير التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية وزيادة ضخ السلع 50%
التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد
وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة
الصحة تخصص 9 خطوط ساخنة للمواطنين للاستفسار عن خدماتها خلال أيام العيد
الأوقاف: استمرار بيع صكوك الأضاحى طوال أيام التشريق
خالد عبد الغفار يتفقد مستشفى رأس الحكمة بمطروح ويطمئن على توافر الفرق الطبية
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