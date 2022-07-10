اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 06:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج تلقت 240 مكالمة خلال يومين

الأحد، 10 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج تلقت 240 مكالمة خلال يومين الحج
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج تلقت 240 مكالمة خلال يومين
القوى العاملة: تعيين 1136 شاباً والتفتيش على 200 منشأة بجنوب سيناء
وزير التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية وزيادة ضخ السلع 50%
التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد
وزير التنمية المحلية: وضع آلية ذكية متكاملة لمراقبة منظومة المخلفات بالقاهرة
الصحة تخصص 9 خطوط ساخنة للمواطنين للاستفسار عن خدماتها خلال أيام العيد

 


الصحة

حصاد الوزارات

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة