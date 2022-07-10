اليوم السابع
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حدائق القناطر الخيرية تستقبل زوارها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 11:27 ص
حدائق القناطر الخيرية تستقبل زوارها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. صور حدائق القناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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فتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها أمام الزوار لاستقبالها للاحتفال بعيد الأضحي المبارك، في يومه الثاني، حيث كانت حدائق الري بالقناطر الخيرية أتمت الاستعداد لاستقبال الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد.

وأعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعداداً لعيد الأضحى المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

كما يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد.

وصرح عبد العاطى، أن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

يذكر أن الوزارة انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة التوفيقي وجاري استكمال أعمال التطوير بالتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة، كما سيتم البدء قريباً في تطوير مساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

إقبال المواطنين على الحدائق
إقبال المواطنين على الحدائق

 

الحدائق تستقبل زوارها
الحدائق تستقبل زوارها

 

جانب من الإقبال
جانب من الإقبال

 

جمال حدائق القناطر الخيرية
جمال حدائق القناطر الخيرية

 

حدائق القناطر الخيرية تستقبل زوارها
حدائق القناطر الخيرية تستقبل زوارها

 

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية

 

حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية
حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية

 


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