اليوم السابع
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حدائق الغربية تستقبل المواطنين فى ثان أيام عيد الأضحى.. لايف وصور

الأحد، 10 يوليه 2022 03:26 م
حدائق الغربية تستقبل المواطنين فى ثان أيام عيد الأضحى.. لايف وصور حدائق الغربية
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لرصد احتفالات المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وشهدت الحدائق إقبالا محدودا من المواطنين نظرا لارتفاع درجات الحرارة والتي تسببت في احجام المواطنين عن النزول بسبب حرارة الجو المرتفعة.
 
وجهزت محافظة الغربية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد ، وتم عمل حملات نظافة بالحدائق وتقليم الأشجار ورفع القمامة لتكون جاهزة أمام الزوار.
 
ويحرص المواطنين على الذهاب للحدائق في المساء مع غروب الشمس بعد كسر موجة الحر واصطحاب ذويهم وأطفالهم للتنزه واللعب والاستمتاع بإجازة العيد.

 

حدائق-الغربية-فى-ثان-أيام-عيد-الأضحى--(1)
حدائق-الغربية-فى-ثان-أيام-عيد-الأضحى--(1)

 

حدائق-الغربية-فى-ثان-أيام-عيد-الأضحى--(2)
حدائق-الغربية-فى-ثان-أيام-عيد-الأضحى--(2)

 

حدائق-الغربية-فى-ثان-أيام-عيد-الأضحى--(3)
حدائق-الغربية-فى-ثان-أيام-عيد-الأضحى--(3)

 

حدائق-الغربية-فى-ثان-أيام-عيد-الأضحى--(4)
حدائق-الغربية-فى-ثان-أيام-عيد-الأضحى--(4)

 


محافظة الغربية

عيد الاضحى المبارك

حدائق محافظة الغربية

المحلة



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