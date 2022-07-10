حدائق الغربية تستقبل المواطنين فى ثان أيام عيد الأضحى.. لايف وصور

وشهدت الحدائق إقبالا محدودا من المواطنين نظرا لارتفاع درجات الحرارة والتي تسببت في احجام المواطنين عن النزول بسبب حرارة الجو المرتفعة.

وجهزت محافظة الغربية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد ، وتم عمل حملات نظافة بالحدائق وتقليم الأشجار ورفع القمامة لتكون جاهزة أمام الزوار.

ويحرص المواطنين على الذهاب للحدائق في المساء مع غروب الشمس بعد كسر موجة الحر واصطحاب ذويهم وأطفالهم للتنزه واللعب والاستمتاع بإجازة العيد.